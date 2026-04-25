Завышенная стоимость овощей: цены на рынке снизили благодаря вмешательству комиссии

В Западно-Казахстанской области цены на социально значимые продукты снизили во время выездной проверки, сообщили в Zakon.kz.

Как сообщили в Минторговли Казахстана, региональная комиссия посетила рынок "Алтын Алма", чтобы на месте разобраться, из чего складывается стоимость товаров для покупателей.

Основное внимание уделили мясному и овощному павильонам – именно здесь формируется конечная цена. Разговор с предпринимателями прошел без формальностей: арендаторам напомнили о требованиях законодательства, включая предельную 15-процентную торговую надбавку, обязательное наличие ценников, а также соблюдение санитарных и налоговых норм.

Проверка сразу дала результат. Комиссия обнаружила лишние звенья в цепочке поставок – по картофелю убрали сразу двух посредников. Параллельно наладили прямые поставки продукции из стабилизационного фонда СПК "AQJAIYQ".

"Если ранее килограмм картофеля на рынке стоил 230-250 тенге, то теперь продукция из стабфонда поступает по 165 тенге при закупочной цене 145", – отметили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.

Сейчас на рынок ежедневно завозят до пяти тонн такой продукции, и она быстро раскупается. Поставки овощей планируют продолжать как минимум до начала мая.

Власти отмечают, что подобные выезды станут регулярными – формат показал, что позволяет оперативно влиять на цены и устранять нарушения.

С начала 2026 года в регионе уже прошло 11 заседаний комиссии. За это время выявили 47 случаев превышения допустимой торговой надбавки, по каждому из которых приняты административные меры.

