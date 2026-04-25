Общество

Завышенная стоимость овощей: цены на рынке снизили благодаря вмешательству комиссии

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Западно-Казахстанской области цены на социально значимые продукты снизили во время выездной проверки, сообщили в Zakon.kz.

Как сообщили в Минторговли Казахстана, региональная комиссия посетила рынок "Алтын Алма", чтобы на месте разобраться, из чего складывается стоимость товаров для покупателей.

Основное внимание уделили мясному и овощному павильонам – именно здесь формируется конечная цена. Разговор с предпринимателями прошел без формальностей: арендаторам напомнили о требованиях законодательства, включая предельную 15-процентную торговую надбавку, обязательное наличие ценников, а также соблюдение санитарных и налоговых норм.

Проверка сразу дала результат. Комиссия обнаружила лишние звенья в цепочке поставок – по картофелю убрали сразу двух посредников. Параллельно наладили прямые поставки продукции из стабилизационного фонда СПК "AQJAIYQ".

"Если ранее килограмм картофеля на рынке стоил 230-250 тенге, то теперь продукция из стабфонда поступает по 165 тенге при закупочной цене 145", – отметили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Сейчас на рынок ежедневно завозят до пяти тонн такой продукции, и она быстро раскупается. Поставки овощей планируют продолжать как минимум до начала мая.

Власти отмечают, что подобные выезды станут регулярными – формат показал, что позволяет оперативно влиять на цены и устранять нарушения.

С начала 2026 года в регионе уже прошло 11 заседаний комиссии. За это время выявили 47 случаев превышения допустимой торговой надбавки, по каждому из которых приняты административные меры.

Ранее жителей Алматы предупредили об изменении локации ярмарки, где цены на продукты ниже рыночных на 15-20%.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
