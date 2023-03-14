МОК предупредил правительство Великобритании не вмешиваться в его дела

Международный олимпийский комитет (IOC) попросил английских чиновников не вмешиваться в вопросах участия российских спортсменов на будущей Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Ранее власти Великобритании обратились к спонсорам летних Олимпийских игр 2024 года оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК), главной целью которого являлся недопуск российских спортсменов к будущим соревнованиям в Париже, передает ТАСС. Чиновники самого главного спортивного органа мира отреагировали на действие английской стороны.

"МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН". Заявление МОК

Тем временем до начала Олимпиады-2024 в Париже осталось 500 дней. Организаторы будущих игр провели опрос среди населения насчет участия российских и белорусских спортсменов. По его итогам стало известно, что 72 процента французов поддерживают участие спортсменов с российским или белорусским паспортом. 44 процента считают, что они должны быть на Играх под нейтральным знаменем, без использования флагов, гимна, цветов или любой идентификации страны.