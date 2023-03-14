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Почему в аэропорту нужно разуваться при досмотре

Почему в аэропортах нужно разуваться Фото: пресс-служба столичного аэропорта
В аэропорту Астаны рассказали, почему лишь некоторых пассажиров при досмотре просят снимать обувь, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе, комплекс обязательных мероприятий по обеспечению безопасности полетов в первую очередь направлен на своевременное пресечение попыток проникновения на борт лиц с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами.

"В целом, пассажиры с пониманием относятся к процедуре предполетного досмотра, которая нацелена на выявление людей с преступным замыслом. Однако тщательную проверку в отношении себя добропорядочные граждане иногда не терпят, считая ее излишней", – рассказали в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в мировой практике принято проводить выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную.

Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.

Поэтому аэропорты по всему миру оснащаются арочными металлоискателями с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке определяют те самые 10% пассажиров. В аэропорту Астаны, к примеру, рандомайзеры используются с 2015 года.

"Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи".  Заместитель начальника подразделения досмотра службы авиационной безопасности Аблай Саргозов

Он отметил, что ошибочно думать, что это приносит им какое-либо удовольствие. Все это делается для того, чтобы каждый человек смог благополучно добраться до цели своего путешествия. Поэтому пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра.

Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с законом "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации".

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, что можно и нельзя брать в самолет.

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