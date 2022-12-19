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Что можно и нельзя брать в самолет

Что можно и нельзя брать в самолет Фото: Zakon.kz
Какие предметы нельзя проносить в ручной клади, но можно сдавать в багаж, и почему к провозу на борту самолета не допускаются такие, на первый взгляд, неопасные вещи, как лаки для волос, гели и пены для бритья, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", из-за угрозы безопасности пассажиров и полетов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл (вода, напитки, пены для бритья и т.д.), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата). 

Определенные предметы могут представлять угрозу не по вине человека, а в связи с физико-химическими свойствами материалов. К примеру, на большой высоте из-за перепада давления может произойти взрыв емкостей, наполненных жидкостями с газом.

При наличии назначения врача в ручной клади можно провозить лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности. Однако брать их следует лишь в количестве, необходимом на время полета.

Некоторые предметы и вещества, которые не допускаются к перевозке в ручной клади, можно провезти в зарегистрированном багаже. Это касается жидкостей, аэрозолей и гелей объемом более 100 мл (вода, напитки, шампуни, пены для бритья и т.д.), а также рабочих инструментов.

Пассажирам могут запретить провозить домашних питомцев, если место не забронировано заранее или не получено подтверждение на перелет от авиакомпании.

Кроме этого, пассажирам с животными необходимо иметь при себе ветсправку, ветсертификат и международный ветеринарный паспорт.

Куда деваются вещи, изъятые у пассажиров, и можно ли их забрать?

Как оказалось, можно. Пассажирам доступны варианты на выбор:

  • отдать предметы провожающим;
  • если допустимо, сдать предметы в багаж;
  • оформить протокол передачи на хранение сроком на 30 суток.

Если ни один вариант не подходит, пассажирам предложат заключить договор на утилизацию предмета специальной обслуживающей компанией.

Перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке

  • взрывные устройства и взрывчатые вещества; 
  • легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в т.ч. ацетон, напитки с содержанием алкоголя более 70%;
  • воспламеняющиеся твердые вещества;
  • все виды огнестрельного оружия, сигнальные ракетницы, стартовые пистолеты, устройства временного поражения, шокового и электропоражающего действия, рогатки, а также все копии и предметы, их имитирующие, в т.ч. в виде игрушек;
  • боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в т.ч. патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи;
  • колющее и режущее оружие, предметы ударно-дробящего действия и заостренные предметы, а также предметы, их имитирующие;
  • предметы с затупленными концами (биты, кии для игры в бильярд, все виды дубинок и средств рукопашного боя и др.);
  • сжатые и сжиженные газы, в том числе газы для бытового пользования, все типы аэрозолей;
  • радиоактивные и наркотические вещества;
  • ядовитые и отравляющие вещества, инфекционно или биологически опасные материалы.

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