Поющий "Д'Артаньян" поднял настроение пассажирам автобуса в Астане
Фото: pixabay
Мужчина в черной шляпе и усиками, похожий на героя приключенческих романов, исполняет песни в столичных автобусах, сообщает Zakon.kz.
Мужчина зажигательно исполняет песни с микрофоном в пассажирском транспорте, не оставляя никого равнодушным.
Большинство комментаторов выступили с поддержкой "артиста":
- Очень хороший дяденька. Никогда не негативит, а только позитивчик. От него исходит только радость, можно заразиться только улыбкой, веселым настроением.
- Дарите людям радость, ходим все угрюмые.
- Классный дядька. Настроение поднимает. Таких бы людей побольше. Может жить станет легче, а то весь город с кислыми лицами.
- Пусть поет. Кому мешает? Весело же.
- С утра ему нужно использовать заводной репертуар, а под вечер уж лучше лирику. Это большой труд и самоотдача, позитивный мужик!
- Самовыражение! Не каждому дано раскрыть свой потенциал.
- Он уже много лет поет в автобусах.
- У меня аж сами ноги в пляс пошли. Люди будьте добрее друг к другу.
Нашлись и те, кому не по нраву подобного рода выступления.
- Когда я хочу на концерт — покупаю билет на стадион. А когда я еду в автобусе, мне и даром этот "лалалай" не нужен. Общественное место.
- Едешь усталый с работы... и тут тебе под ухо орет концерт...такое себе.
- Не думаю, что это хорошая привычка петь на автобусе, просто ноль эмоций. Тупо стоишь уставший и слушаешь от безвыходности.
13 марта сообщалось о казахстанском военнослужащем, который исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова. Его выступление порадовало зрителей.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ