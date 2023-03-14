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Поющий "Д'Артаньян" поднял настроение пассажирам автобуса в Астане

Поющий "Д'Артаньян" поднял настроение пассажирам автобуса в Астане Фото: pixabay
Мужчина в черной шляпе и усиками, похожий на героя приключенческих романов, исполняет песни в столичных автобусах, сообщает Zakon.kz.

Мужчина зажигательно исполняет песни с микрофоном в пассажирском транспорте, не оставляя никого равнодушным.

Большинство комментаторов выступили с поддержкой "артиста":

  • Очень хороший дяденька. Никогда не негативит, а только позитивчик. От него исходит только радость, можно заразиться только улыбкой, веселым настроением.
  • Дарите людям радость, ходим все угрюмые.
  • Классный дядька. Настроение поднимает. Таких бы людей побольше. Может жить станет легче, а то весь город с кислыми лицами.
  • Пусть поет. Кому мешает? Весело же.
  • С утра ему нужно использовать заводной репертуар, а под вечер уж лучше лирику. Это большой труд и самоотдача, позитивный мужик!
  • Самовыражение! Не каждому дано раскрыть свой потенциал.
  • Он уже много лет поет в автобусах.
  • У меня аж сами ноги в пляс пошли. Люди будьте добрее друг к другу.

Нашлись и те, кому не по нраву подобного рода выступления.

  • Когда я хочу на концерт — покупаю билет на стадион. А когда я еду в автобусе, мне и даром этот "лалалай" не нужен. Общественное место.
  • Едешь усталый с работы... и тут тебе под ухо орет концерт...такое себе.
  • Не думаю, что это хорошая привычка петь на автобусе, просто ноль эмоций. Тупо стоишь уставший и слушаешь от безвыходности.

13 марта сообщалось о казахстанском военнослужащем, который исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова. Его выступление порадовало зрителей.

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Анастасия Московчук
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