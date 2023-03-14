Поющий "Д'Артаньян" поднял настроение пассажирам автобуса в Астане

Мужчина в черной шляпе и усиками, похожий на героя приключенческих романов, исполняет песни в столичных автобусах, сообщает Zakon.kz.

Мужчина зажигательно исполняет песни с микрофоном в пассажирском транспорте, не оставляя никого равнодушным.

Большинство комментаторов выступили с поддержкой "артиста":

Очень хороший дяденька. Никогда не негативит, а только позитивчик. От него исходит только радость, можно заразиться только улыбкой, веселым настроением.

Дарите людям радость, ходим все угрюмые.

Классный дядька. Настроение поднимает. Таких бы людей побольше. Может жить станет легче, а то весь город с кислыми лицами.

Пусть поет. Кому мешает? Весело же.

С утра ему нужно использовать заводной репертуар, а под вечер уж лучше лирику. Это большой труд и самоотдача, позитивный мужик!

Самовыражение! Не каждому дано раскрыть свой потенциал.

Он уже много лет поет в автобусах.

У меня аж сами ноги в пляс пошли. Люди будьте добрее друг к другу.



Нашлись и те, кому не по нраву подобного рода выступления.

Когда я хочу на концерт — покупаю билет на стадион. А когда я еду в автобусе, мне и даром этот "лалалай" не нужен. Общественное место.

Едешь усталый с работы... и тут тебе под ухо орет концерт...такое себе.

Не думаю, что это хорошая привычка петь на автобусе, просто ноль эмоций. Тупо стоишь уставший и слушаешь от безвыходности.

13 марта сообщалось о казахстанском военнослужащем, который исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова. Его выступление порадовало зрителей.