Музыканты подняли настроение алматинцам в автобусе
Фото: Zakon.kz
В Алматы сняли на видео, как музыканты поют и играют в автобусе, сообщает Zakon.kz.
Алматинка Ксения Леонова у себя в соцсетях выложила видео, в котором музыканты поют и собирают деньги в автобусе.
"Вот, кто должен ездить на автобусах. Красота", – комментирует горожанка.
Учитывая, что музыканты выступают в месяц Рамазан, в национальной одежде и поют народные песни на государственном языке, пользователи отметили, что это казахский обряд жарапазан.
"Обряд песнопения проводится в священный для мусульман месяц Рамазан. По традиции во время разговения (ауызашар) музыканты подходят к тем, кто держит оразу, и поют для них хвалебные песни, в которых звучит благодарность Всевышнему. Исполнители желают слушателям благополучия, достатка, здоровья, пополнения в семье. В свою очередь постящийся должен вознаградить таланта деньгами или сладкими угощениями", – рассказали казахстанцы.
По традиции некоторые пассажиры отблагодарили музыкантов деньгами.
Комментаторы отметили:
- Месяц Рамазан, они поют жарапазан.
- В детстве в ауле я тоже пела жарамазан, ходила по домам и собирала шоколадки.
- Редкое явление, прекрасно же.
- За такое настроение не жаль позолотить ручку.
Ранее кыргызские поклонники выложили, как казахстанский артист Димаш Кудайберген пробует играть на комузе.
