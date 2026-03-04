#Референдум-2026
Общество

Музыканты подняли настроение алматинцам в автобусе

Музыканты подняли настроение алматинцам в автобусе, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 16:14 Фото: Zakon.kz
В Алматы сняли на видео, как музыканты поют и играют в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Алматинка Ксения Леонова у себя в соцсетях выложила видео, в котором музыканты поют и собирают деньги в автобусе.

"Вот, кто должен ездить на автобусах. Красота", – комментирует горожанка.

Учитывая, что музыканты выступают в месяц Рамазан, в национальной одежде и поют народные песни на государственном языке, пользователи отметили, что это казахский обряд жарапазан.

"Обряд песнопения проводится в священный для мусульман месяц Рамазан. По традиции во время разговения (ауызашар) музыканты подходят к тем, кто держит оразу, и поют для них хвалебные песни, в которых звучит благодарность Всевышнему. Исполнители желают слушателям благополучия, достатка, здоровья, пополнения в семье. В свою очередь постящийся должен вознаградить таланта деньгами или сладкими угощениями", – рассказали казахстанцы.

По традиции некоторые пассажиры отблагодарили музыкантов деньгами.

Комментаторы отметили:

  • Месяц Рамазан, они поют жарапазан.
  • В детстве в ауле я тоже пела жарамазан, ходила по домам и собирала шоколадки.
  • Редкое явление, прекрасно же.
  • За такое настроение не жаль позолотить ручку.

Ранее кыргызские поклонники выложили, как казахстанский артист Димаш Кудайберген пробует играть на комузе.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
