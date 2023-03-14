Крупную партию наркотиков нашли в автомобильном баке на госгранице

КНБ пресек попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств. Так, 6 марта на пункте пропуска "Жибек Жолы" Туркестанской области пограничники остановили автомобиль. За рулем был иностранец, сообщает Zakon.kz.

Во время осмотра автомобиля обнаружили около 14 кг наркотиков и психотропных веществ. Находились они в топливном баке. Из них: 5 кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков.

Фото: gov.kz

Ведется досудебное расследование по ч.3, ст.297 УК РК. КНБ продолжает мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков совместно с Главной транспортной Прокуратурой страны.



13 марта КНБ провел спецоперацию по задержанию поставщика оружия и фальшивых долларов.

