Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Крупную партию наркотиков нашли в автомобильном баке на госгранице

партия Фото: gov.kz
КНБ пресек попытку ввоза в Казахстан крупной партии наркотических средств. Так, 6 марта на пункте пропуска "Жибек Жолы" Туркестанской области пограничники остановили автомобиль. За рулем был иностранец, сообщает Zakon.kz.

Во время осмотра автомобиля обнаружили около 14 кг наркотиков и психотропных веществ. Находились они в топливном баке. Из них: 5 кг 290 г героина, 792 г опия и 5 кг 335 г гашиша, а также 1 кг 962 г синтетических наркотиков.

КНБ

Фото: gov.kz

Ведется досудебное расследование по ч.3, ст.297 УК РК. КНБ продолжает мероприятия по пресечению каналов контрабанды наркотиков совместно с Главной транспортной Прокуратурой страны.

13 марта КНБ провел спецоперацию по задержанию поставщика оружия и фальшивых долларов. 

Читайте также

МИИР планирует вдвое снизить долю молодежи категории NEET

Cкрининг для выявления наркозависимых появится в Казахстане

Минфин: Министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге

Ирина Лукичева
КНБ Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления