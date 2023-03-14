Казахстан планирует поставить 20 тысяч тонн нефти в Германию в апреле

В кулуарах заседания правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан поставит в апреле Германии 20 тысяч тонн нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил глава Минэнерго, первая партия по нефтепроводу "Дружба" уже ушла. В апреле также планируется отправить 20 тысяч тонн.

"По плану так, да". Болат Акчулаков

По отправке следующей пока идет оформление документов.

"Сложно сказать, оформим документы" Болат Акчулаков

При этом он напомнил касательно объемов первой партии, что была договоренность в 300 тысяч тонн.

"По первой партий договорились на 300 тысяч тонн из расчета 20 тысяч в месяц. Технически возможно поставить до 1,2 млн тонн, но это уже договоренности, есть коммерческие нюансы". Болат Акчулаков

23 февраля 2023 года в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию.