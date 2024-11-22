Казахстан намерен экспортировать 1,4 млн тонн нефти в Германию до конца года

Казахстан завершает 2024 год с прогнозом поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" на уровне 1,4 млн тонн. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве энергетики РК, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, по итогам 10 месяцев уже транспортировано около 1,2 млн тонн нефти, и до конца года ожидается достижение этого показателя. На 2025 год объемы поставок останутся неизменными – 1,2 млн тонн.







"Такие результаты демонстрируют устойчивость казахстанского нефтяного сектора и подтверждают стратегическое значение сотрудничества с Германией в энергетической сфере", – добавили в Минэнерго.

19 ноября 2024 года в Министерстве энергетики Казахстана подвели итоги 10 месяцев по транспортировке нефти.

