Глава Нацбанка: Динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства РК 14 марта сообщил, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, сообщает Zakon.kz.

С начала текущего года по конец февраля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,7% до 445,66 тенге за доллар. Валютные интервенции, как отметил Галымжан Пирматов, Нацанк не проводил.



"Поддержку тенге в январе-феврале оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 748 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в размере 818 млн долларов. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках". Галымжан Пирматов

Нацбанк, по его словам, продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

13 марта сообщалось, что курс доллара вырос почти на 10 тенге.