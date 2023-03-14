Глава Нацбанка: Динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки
Фото: akorda.kz
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства РК 14 марта сообщил, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, сообщает Zakon.kz.
С начала текущего года по конец
февраля курс тенге по отношению к
доллару США укрепился на 3,7% до 445,66 тенге за доллар. Валютные
интервенции, как отметил Галымжан Пирматов, Нацанк не проводил.
"Поддержку тенге в январе-феврале оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 748 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в размере 818 млн долларов. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках".Галымжан Пирматов
Нацбанк, по его словам, продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.
13 марта сообщалось, что курс доллара вырос почти на 10 тенге.
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