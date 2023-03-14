Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава Нацбанка: Динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки

тенге, курс Фото: akorda.kz
Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства РК 14 марта сообщил, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, сообщает Zakon.kz.

С начала текущего года по конец февраля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,7% до 445,66 тенге за доллар. Валютные интервенции, как отметил Галымжан Пирматов, Нацанк не проводил.

"Поддержку тенге в январе-феврале оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 748 млн долларов и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет в размере 818 млн долларов. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках".Галымжан Пирматов

Нацбанк, по его словам, продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

13 марта сообщалось, что курс доллара вырос почти на 10 тенге.

Читайте также

МИИР планирует вдвое снизить долю молодежи категории NEET

Cкрининг для выявления наркозависимых появится в Казахстане

Минфин: Министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге

Жадра Жулмухаметова
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления