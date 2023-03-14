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В Казахстане начала действовать проактивная услуга по назначению АСП

АСП стали назначать в проактивном формате Фото: Zakon.kz
С 14 марта 2023 года начал действовать приказ Минтруда, которым внесены изменения и дополнения в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

В частности, введена в действие проактивная услуга, которая оказывается без заявления получателя по инициативе ведомства.

"Представление заявления о назначении адресной социальной помощи не требуется при ее назначении через проактивную услугу в соответствии с законом "О государственных услугах". Основанием для рассмотрения назначения адресной социальной помощи в проактивном формате является согласие лица (семьи) на проведение обследования материального положения лица (семьи) участковой комиссией, - говорится в поправках.

Днем обращения за назначением адресной социальной помощи через проактивную услугу считается день получения согласия на проведение обследования материального положения лица (семьи) участковой комиссией.

Вместе с тем уточняется, что поступившее через "портал" электронное заявление, представленное для назначения АСП, проходит проверку по следующим параметрам:

  • полнота представленных сведений;
  • отсутствие факта назначения, выплаты, а также подачи заявления на назначение АСП;
  • наличие у всех членов семьи постоянной или временной регистрации по месту жительства в пределах одного населенного пункта.

При положительном результате проверки по вышеприведенным параметрам происходит перемещение заявления в журнал входящих сообщений, предназначенных для обработки.

Как отмечается, определение потенциальных получателей для назначения АСП в проактивном формате осуществляется при соответствии лица (семьи) требованиям для ее назначения, выявленным по сведениям из информационных систем государственных органов.

Для назначения АСП в проактивном формате получателю необходимо зарегистрировать свой номер в базе мобильных граждан, а также дать согласие на посещение участковой комиссией. Также он может выбрать уполномоченную организацию по выплате адресной социальной помощи посредством запроса через sms-сообщения.

АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума. На 2023 год черта бедности установлена в размере 40 567 тенге. АСП получают порядка 700 тысяч казахстанцев.

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