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Право

Назначение АСП: разработаны поправки

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 14:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены некоторые пункты.

Так, в Перечне мер социальной адаптации уточняется пункт:

оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников в соответствии с Правилами формирования, направления и распределения средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.

Также уточняется, что при исчислении совокупного дохода семьи для получения АСП не рассматриваются в качестве дохода натуральные виды помощи, оказанные в виде:

  • лекарственных препаратов;
  • санаторно-курортного лечения;
  • протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);
  • специальных средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных лицам с инвалидностью;
  • материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников;
  • помощи, предоставляемой в рамках ежемесячной дополнительной выплаты на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно;
  • жилищные выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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