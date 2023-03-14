Сохранить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы поручил Алихан Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 14 марта заявил о росте экономики с начала 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства заявил о росте экономики с начала года.

"Экономика страны с начала года показывает уверенный рост. Объем ВВП за два месяца увеличился на 4,3% к соответствующему периоду прошлого года. Наблюдается положительная и устойчивая динамика в реальном секторе экономики. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 2,5%, строительство – почти на 13%, сельское хозяйство - на 4% и производство услуг - на 5%". Алихан Смаилов

Он также сообщил, что положительная тенденция отмечается в машиностроении, в том числе автомобилестроении, производстве локомотивов и вагонов. А рост производства в фармацевтике составил почти 17%, химической промышленности - 3,5%, легкой промышленности - 34%. Увеличился, по данным премьера, также выпуск продуктов питания, минеральной продукции, готовых металлических изделий. Нефтепереработка выросла на 5,5%.

"По итогам января-февраля по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областях, городах Алматы и Шымкент. Наименьшие показатели достигнуты в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Улытауской и Жетысуской областях". Алихан Смаилов

Премьер-министр указал на важность с учетом текущих внешних и внутренних вызовов сохранить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы. В этой связи он поручил министрам совместно с акимами регионов усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, созданию постоянных рабочих мест.

"Для повышения деловой активности и качественного развития экономики нужно активизировать работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций, реализации пула запланированных инвестпроектов. Особенно в несырьевые отрасли". Премьер-министр

Указал он и на необходимость обеспечить дальнейшее развитие индустриальных зон, малых промышленных парков по опыту городов Алматы и Шымкента и продолжить реализацию мер по развитию предпринимательства и конкуренции, а также по снижению уровня теневой экономики.

Он также поручил на постоянной основе вести диалог с бизнесом и решать все поднимаемые ими проблемные вопросы.

Акимам регионов он также поручил продолжить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.