Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов

Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz
О работе Правительства по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана в 2023 году в интервью телеканалу "24KZ" рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

По словам главы правительства, логистика должна стать новой "точкой роста" экономики страны уже в самое ближайшее время.

"По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21% до 30 млн тонн", — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в стране начато строительство четырех  новых железнодорожных линий.

"Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия "Бахты – Аягоз". Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза – с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита", — отметил премьер-министр.

По его словам, в прошлом месяце стартовали работы по проекту "Дарбаза – Мактаарал". Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.

Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.

Вместе с тем, продолжается строительство вторых путей на участке "Достык – Мойынты" (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.

"Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тыс. км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тыс. км", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о значимых проектах, реализованных в Казахстане в уходящем году. Подробнее читайте здесь. 

Читайте также

Токаев подписал закон по вопросам недропользования
Токаев подписал закон по вопросам недропользования
Алихан Смаилов назвал наиболее значимые проекты и достижения в 2023 году
Смаилов: В Казахстане продолжится реализация крупных промышленных и инфраструктурных проектов
Итоги года лучшей медиакоманды Казахстана
Итоги года лучшей медиакоманды Казахстана
Жанель Абдрахманова
Правительство РК Смаилов Алихан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: