Транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана – Алихан Смаилов

О работе Правительства по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана в 2023 году в интервью телеканалу "24KZ" рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

По словам главы правительства, логистика должна стать новой "точкой роста" экономики страны уже в самое ближайшее время.



"По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21% до 30 млн тонн", — сказал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что в стране начато строительство четырех новых железнодорожных линий.

"Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия "Бахты – Аягоз". Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза – с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита", — отметил премьер-министр.

По его словам, в прошлом месяце стартовали работы по проекту "Дарбаза – Мактаарал". Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.

Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.

Вместе с тем, продолжается строительство вторых путей на участке "Достык – Мойынты" (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.

"Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тыс. км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тыс. км", — подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о значимых проектах, реализованных в Казахстане в уходящем году. Подробнее читайте здесь.