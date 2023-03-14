Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Минфин: Министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге

Минфин: Министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге Фото: pexels
Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 14 марта 2023 года рассказал, какие министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 95,8%, республиканского – на 96,5%, местных бюджетов – на 96,6%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге. Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге - экономия. Не освоено – 101 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития".Ерулан Жамаубаев

Министр уточнил, что основные причины неосвоения:

  • оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг;
  • длительное проведение конкурсных процедур;
  • длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений;
  • несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм);
  • несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур;
  • отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.
"Расходы местных бюджетов составили 1,3 трлн тенге. Не исполнено - 45 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 марта им выделено 56 млрд тенге. Из них освоено – 80,1%, не освоено - 11 млрд тенге".Ерулан Жамаубаев

Наибольшее неосвоение, по словам министра финансов, сложилось в Астане и Алматы, Павлодарской и Абайской областях.

Основные причины заключаются в предписании надзорных органов, длительном проведение конкурсных процедур, несвоевременном предоставлении актов выполненных работ.

Премьер-министр Алихан Смаилов в этой связи поручил администраторам бюджетных программ усилить финансовую дисциплину по части своевременного освоения бюджетных средств.

Указал он и на важность обеспечения строгого соблюдения бюджетных параметров и эффективного распределения средств, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Читайте также

Сохранить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы поручил Алихан Смаилов

МНЭ: Темп роста экономики Казахстана составил 4,3%

За риски на работе начнут доплачивать казахстанским спасателям

Мадина Мамырханова
МФ РК Жамаубаев Ерулан Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Казахстанский военнослужащий исполнил песню "Нелюбимая" в шоу Андрея Малахова
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления