Минфин: Министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 14 марта 2023 года рассказал, какие министерства и акиматы не освоили миллиарды тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 95,8%, республиканского – на 96,5%, местных бюджетов – на 96,6%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 3,4 трлн тенге. Неисполнение составило 123 млрд тенге, из них 22 млрд тенге - экономия. Не освоено – 101 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах внутренних дел, финансов, науки и высшего образования, информации и общественного развития". Ерулан Жамаубаев

Министр уточнил, что основные причины неосвоения:

оплата, произведенная за фактически оказанный объем услуг;

длительное проведение конкурсных процедур;

длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм);

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов – фактур;

отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце.

"Расходы местных бюджетов составили 1,3 трлн тенге. Не исполнено - 45 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 марта им выделено 56 млрд тенге. Из них освоено – 80,1%, не освоено - 11 млрд тенге". Ерулан Жамаубаев

Наибольшее неосвоение, по словам министра финансов, сложилось в Астане и Алматы, Павлодарской и Абайской областях.

Основные причины заключаются в предписании надзорных органов, длительном проведение конкурсных процедур, несвоевременном предоставлении актов выполненных работ.

Премьер-министр Алихан Смаилов в этой связи поручил администраторам бюджетных программ усилить финансовую дисциплину по части своевременного освоения бюджетных средств.

Указал он и на важность обеспечения строгого соблюдения бюджетных параметров и эффективного распределения средств, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.