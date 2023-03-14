Александр Розенбаум попал в больницу
Фото: Instagram/rozenbaum.ru
В социальных сетях появилась информация о том, что российский певец и композитор Александр Розенбаум попал в больницу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал 112, певец находится в одной из красноярских больниц.
"Музыкант пожаловался на боли в ноге, в ходе обследования был обнаружен тромб. Медики приняли решение об экстренной операции, которая прошла успешно. В ближайшее время Александр Яковлевич будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала РЕН ТВ, Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии.
Александр Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор, киноактер, врач; народный артист Российской Федерации (2001).
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