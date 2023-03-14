Мусин прокомментировал слухи об обысках у главы "Правительства для граждан"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию об обысках на рабочем месте главы "Правительства для граждан" Суйениша Абдильдина, сообщает Zakobn.kz.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что Суйениша Абильдина якобы задержали на рабочем месте и провели обыски. В кулуарах заседания правительства Багдат Мусин опроверг информацию о задержании.

"Я не знал, что эта информация распространилась в СМИ. Суйениш Абдильдин на работе. На самом деле сотрудники Агентства по финмониторингу приходили, задавали определенные вопросы, были и другие мероприятия, но сейчас все, что происходит – вопрос к АФМ, они нам не предоставляют информацию. Вчера Абильдин и другие руководители приняли участие в общем собрании. Я спросил у них о ситуации, они сказали, что приходили сотрудники АФМ, провели определенные мероприятия. Это вопросы к АФМ. Я его выбирал как профессионала, IT-профессионала, и как гражданина я могу его описать с положительной стороны". Багдат Мусин

В СМИ также была информация о задержании руководителя аппарата правления Куандыка Куатова, которую также опровергали в "Правительстве для граждан".