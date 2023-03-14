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Законодательство РК

"Мы как солдаты": министры ответили на вопрос, останутся ли в правительстве после выборов

Казахстан правительство РК Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства РК 14 марта поделились мнением об изменении состава правительства после выборов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты попросили Ербола Карашукеева поделиться эмоциями, ведь после выборов действующий состав будет обязан сложить полномочия.

"Эмоций нет, надо работать. Это не наша прерогатива. Руководство страны само решит, даст оценку каждому члену правительства".Ербол Карашукеев

Тот же вопрос прозвучал в адрес Багдата Мусина.

"Мы работаем на политических должностях. Президент нас назначает, и Мажилис согласовывает. Следующее правительство также будет назначено президентом. Мы как солдаты. Назначат – будем работать. Не назначат – будем дальше своими делами заниматься. Я оценку самому себе и министерству давать не могу".Багдат Мусин

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта.

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