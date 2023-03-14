Казахстанские гимнастки завоевали шесть медалей на турнире "Кубок Афродиты" в Греции

В столице Греции Афинах завершился VIII международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Афродиты". Представители казахстанской школы художественной гимнастики на этих состязаниях сумели завоевать 6 призовых мест, сообщает Zakon.kz.

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Милана Парфилова завоевала серебряную медаль в двух программах: в упражнениях с обручем и мячом. Эрика Жайлауова стала бронзовым призером в выступлении с обручем. Айым Мейржанова заняла третье место в упражнениях с лентой.

Фото: Instagram/drs_kz

В командных соревнованиях, казахстанская сборная в лице Айданы Шаяхметовой, Аяулым Кадыр, Аружан Касеновой, Аружан Калсаевой, Аксункар Абдрахман и Асель Шукурбай завоевали "серебро", набрав итоговые 25.800 очков.

Фото: Instagram/akimat__astana

Еще одну медаль бронзового качества в копилку казахстанской команды положили наши девушки в групповых соревнованиях. В финальной программе, которую они показали с лентой, судьи показали 28.050 баллов казахстанкам.

