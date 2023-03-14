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Чемпионка из России заявила, что отцом ее ребенка является казахстанский теннисист

Фигурное катание Ребенок Попко Фото: Instagram/adelina_sotnikova14
26-летняя фигуристка, первая чемпионка Олимпийских игр в истории России в женском одиночном катании Аделина Сотникова назвала имя отца своего первенца. Им стал член сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка поделилась информацией в интервью с журналисткой Лилией Абрамовой, пишет Teleprogramma. Одна из самых титулованных российских фигуристок родила первенца 30 октября 2022 года, но имя отца ребенка держала в секрете.

Теннис Стал Отцом

Фото: Instagram/dmitrypopko

И вот спустя полгода Сотникова показала своего супруга, который является папой их сына Адриана.


Мужем Аделины Сотниковой оказался 26-летний теннисист Дмитрий Попко, член сборной Казахстана, 404-я ракетка мирового рейтинга. 

Аделина Сотникова – чемпионка Сочинской Олимпиады-2014, двукратный серебряный призер европейского первенства.   

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Куандык Шынасилов
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