Казахстанский теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке из России

27-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила многочисленной аудитории о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, сообщает Zakon.kz.

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Доброй новостью олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась на странице в Instagram 3 апреля 2024 года.

"Я сказала "Да", – говорится кратко в описании к совместным фотографиям.

Комментаторы незамедлительно начали поздравлять пару с важным событием в жизни. Свои добрые пожелания оставили друзья, артисты и преданные поклонники Сотниковой.

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Примечательно, что спортсмены долгое время скрывали отношения.

В 2022 году у них родился сын.

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Сам Дмитрий Попко представляет Казахстан с 2011 года, хотя родился в Санкт-Петербурге. 17 марта 2024 года стало известно, что он завоевал пятый титул за год. Тогда Попко (276 ATP) стал победителем турнира серии ITF M25 в Бразилии.