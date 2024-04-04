Казахстанский теннисист сделал предложение олимпийской чемпионке из России
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Доброй новостью олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась на странице в Instagram 3 апреля 2024 года.
"Я сказала "Да", – говорится кратко в описании к совместным фотографиям.
Комментаторы незамедлительно начали поздравлять пару с важным событием в жизни. Свои добрые пожелания оставили друзья, артисты и преданные поклонники Сотниковой.
Примечательно, что спортсмены долгое время скрывали отношения.
В 2022 году у них родился сын.
Сам Дмитрий Попко представляет Казахстан с 2011 года, хотя родился в Санкт-Петербурге. 17 марта 2024 года стало известно, что он завоевал пятый титул за год. Тогда Попко (276 ATP) стал победителем турнира серии ITF M25 в Бразилии.