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В Казахстане могут изменить телефонный код

В Казахстане могут изменить телефонный код Фото: pixabay
В кулуарах заседания правительства 14 марта 2023 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В США Багдат Мусин встретился с главой ITU Дорин Богдан-Мартиной (генеральный секретарь Международного союза электросвязи).

"Мы обсуждали этот вопрос с ней. Перейти к +997 не сложно. Этот номер поставили нам в резерв. Но я предложил ITU оставить нам +77, вместо +7. Однако ITU не может принимать решения за один день, так как является международной организацией и должна проводить заседания, обсуждения по таким запросам. Там нам пообещали, что обсудят предложение о переходе. Поэтому мы надеемся, что у Казахстана будет свой код +77, а не +7, который используется вместе с другими странами".Багдат Мусин

К слову, про новый телефонный код Багдат Мусин говорил еще в 2021 году. Он говорил, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Однако с тех пор ничего не изменилось.

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