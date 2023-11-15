Телефонный код Казахстана останется прежним

В марте 2023 года министр цифрового развития Багдат Мусин заявил о возможном изменении телефонного кода Казахстана. Сегодня, 15 ноября 2023 года, стало известно, что Казахстан отказывается от этих планов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана отметили, что на данный момент Казахстан использует интегрированный международный код +7 совместно с Россией в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (далее – Соглашение), заключенным между ведомствами связи двух стран.

"В целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997. В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем". Пресс-служба МЦРИАП РК

Кроме того, как уточнили в ведомстве, всем абонентам отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях.

"Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. Также, Министерством повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7". Пресс-служба МЦРИАП РК

В связи с этим, проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заключения нового Соглашения между правительствами России и Казахстана об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации.

"На данный момент проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ. В настоящее время на стороне России проводятся процедуры повторного внутригосударственного согласования. Далее, после получения Ноты РФ о согласовании проекта, будет проведена работа по подписанию и принятию Соглашения. Будут приняты два ПП РК". Пресс-служба МЦРИАП РК

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К слову, про новый телефонный код Багдат Мусин говорил еще в 2021 году. Он заявлял, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи.