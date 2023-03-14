Алихан Смаилов поручил устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем
Как отмечено на сайте главы государства, на сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы".
В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений.
Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживания в сутки не более 100 грузовых транспортных средств.
В связи с этим премьер-министр поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.
"Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там"..Алихан Смаилов
Кроме того, уполномоченным органам было поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.
14 марта было опубликовано постановление правительства РК, в котором говорится, что казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе.