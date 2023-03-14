Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Алихан Смаилов поручил устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем

Алихан Смаилов поручил оперативно устранить барьеры для провоза грузов из Китая Фото: primeminister.kz
14 марта в правительстве Казахстана обсудили меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы государства, на сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы".

В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений.

Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживания в сутки не более 100 грузовых транспортных средств.

В связи с этим премьер-министр поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить, таким образом, суточный поток до порядка тысячи автомашин.

"Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там"..Алихан Смаилов

Кроме того, уполномоченным органам было поручено представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.

14 марта было опубликовано постановление правительства РК, в котором говорится, что казахстанским спасателям будут доплачивать за риски на работе.

Анастасия Московчук
Смаилов Алихан Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 14–16 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления