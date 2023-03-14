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Житель Якутии вывез в Казахстан 53 бивня мамонта на 46,5 млн тенге

Якутянин ввез в Казахстан бивни мамонта Фото: pixabay
53 бивня мамонта стоимостью почти 46,5 млн тенге незаконно вывез в Казахстан житель Якутии. Факт выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни РФ, сообщает Zakon.kz.

Как установили оперативники, россиянин наладил канал незаконного вывоза предметов палеонтологии. Добычу бивней мамонта он осуществлял на территории Саха (Якутия), а затем пересылал бивни в Казахстан.

Он знал, что бивни мамонта относятся к культурным ценностям, на их вывоз с территории России требуется заключение эксперта, аккредитованного Министерством культуры РФ. Для получения таких документов он неоднократно обращался в Министерство культуры России, однако получал отказы.


"Затем мужчина обратился к эксперту, не имеющему соответствующей аккредитации, и получил заключение на вывоз. Таким образом он пытался придать товару законный вид и ввести в заблуждение контролирующие органы".пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни

Минкульт РФ провел экспертизу и выяснил, что вывозимые бивни мамонта являются редкими и содержат информацию, имеющую интерес для палеонтологии. 53 бивня отнесли к культурным ценностям, при этом два из них – имеют особое научное значение.

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