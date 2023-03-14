Житель Якутии вывез в Казахстан 53 бивня мамонта на 46,5 млн тенге
Как установили оперативники, россиянин наладил канал незаконного вывоза предметов палеонтологии. Добычу бивней мамонта он осуществлял на территории Саха (Якутия), а затем пересылал бивни в Казахстан.
Он знал, что бивни мамонта относятся к культурным ценностям, на их вывоз с территории России требуется заключение эксперта, аккредитованного Министерством культуры РФ. Для получения таких документов он неоднократно обращался в Министерство культуры России, однако получал отказы.
"Затем мужчина обратился к эксперту, не имеющему соответствующей аккредитации, и получил заключение на вывоз. Таким образом он пытался придать товару законный вид и ввести в заблуждение контролирующие органы".пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни
Минкульт РФ провел экспертизу и выяснил, что вывозимые бивни мамонта являются редкими и содержат информацию, имеющую интерес для палеонтологии. 53 бивня отнесли к культурным ценностям, при этом два из них – имеют особое научное значение.