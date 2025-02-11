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Общество

Женщина продала все имущество и отдала 53 млн тенге "главе программы "Болашак" и "сотруднику КНБ"

Казахстанка, мошенники, сотрудники КНБ, полиция, Болашак, банки, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 09:22 Фото: pexels
В Актобе мошенники выманили у женщины более 53 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции региона 11 февраля, потерпевшей позвонил мужчина по WhatsApp и представился президентом программы "Болашак".

"Звонивший сообщил, что она числится в списке лиц, подлежащих проверке на возможность проведения мошеннических действий, и ей необходимо переговорить с сотрудником КНБ. Далее звонит "сотрудник КНБ", который сообщает, что неизвестные лица пытаются совершить мошеннические действия с использованием ее счетов и для предотвращения необходимо провести все действия по инструкции его сотрудника. Таким образом, злоумышленники, злоупотребляя доверием, заставили потерпевшую продать две квартиры и автомашину. Вырученные средства, это 53 млн тенге, она перевела на счет мошенников", – сообщили в ДП.

Полиция просит людей быть бдительными и настоятельно рекомендуют не доверять подозрительным звонкам, не раскрывать личную информацию и немедленно сообщать о случаях мошенничества в полицию.

Только с начала года на территории Актюбинской области зарегистрировано 108 фактов интернет-мошенничеств.

А в Акмолинской области лжесотрудники банков за один день выудили у четверых человек 6 млн тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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