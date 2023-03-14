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Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек Фото: Zakon.kz
В Алматинской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие – два грузовика столкнулись у авторынка "Барыс", сообщает корреспондент Zakon.kz.

О крупном ДТП на трассе Алматы – Бишкек стало известно из соцсетей.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz на месте ДТП очевидцы, грузовик-манипулятор совершал левый поворот и выехал поперек другому грузовику, который был гружен балластом. Произошло мощное столкновение - кабина в кабину.

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, в результате столкновения у грузовика, который был с балластом, оторвало передний мост, а у грузовика-манипулятора вырвало кабину.

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

После столкновения грузовики потащило в сторону обочины, где они зацепили четыре автомобиля, которые стояли припаркованные у рынка "Барыс".

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек

Фото: Zakon.kz

Есть ли пострадавшие в результате аварии, неизвестно. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

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