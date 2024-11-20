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В Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 23:42 Фото: akorda.kz
В Карагандинской области на 1063 км автодороги Алматы – Екатеринбург 20 ноября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три грузовика марки SHACMAN и два "Volvo", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Zakon.kz в Департаменте полиции региона, в результате аварии один из водителей скончался на месте, второй доставлен в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции Карагандинской области. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области 18-летнего водителя подозревают в наезде на четырех пешеходов. Одна из них, 16-летняя девушка, скончалась. 

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