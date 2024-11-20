В Карагандинской области произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков

В Карагандинской области на 1063 км автодороги Алматы – Екатеринбург 20 ноября произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись три грузовика марки SHACMAN и два "Volvo", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали Zakon.kz в Департаменте полиции региона, в результате аварии один из водителей скончался на месте, второй доставлен в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции Карагандинской области. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматинской области 18-летнего водителя подозревают в наезде на четырех пешеходов. Одна из них, 16-летняя девушка, скончалась.