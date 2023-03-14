Большой потоп: в ЗКО паводковые воды затопили более 50 жилых домов

Пришлось эвакуировать жителей пяти населенных пунктов. На 14 марта из затопленных домов вывезли 149 человек. В Уральске и трех районах ЗКО – Байтереке, Чингирлауском и Бурлинском районах – объявлены режимы ЧС местного масштаба природного характера, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 14 марта по данным ДЧС ЗКО подтопленными остаются 42 жилых дома (еще из 10 воду уже откачали). При этом министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин утром 14 марта называл цифру 45 домов.

Откачать воду из них не получается из-за постоянно прибывающей талой воды.

Из-за угрозы подтопления электроподстанции пришлось отключить электроэнергию в 14 населенных пунктах Сырымского районе ЗКО – это 3372 жилых дома и 34 социальных объекта. В общей сложности более 10 тысяч человек 14 марта остались без электричества.

Фото: Zakon.kz

Как сообщили в областном ДЧС, еще вечером 13 марта вблизи поселка Каратобе (Каратобинский район ЗКО) талые воды перелились через дорожное полотно автодороги областного значения "Сырым-Каратобе" и без автотранспортного сообщения остались 9 населенных пунктов. 14 марта переливы продолжились уже на 24 участках автодорог, в некоторых местах есть размывы дорожного полотна. Пять сел оказались отрезаны от автодорог талыми водами.

Фото: Zakon.kz

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ по ЗКО задействовано 793 человек, 203 единицы техники, 112 единиц водооткачивающих средств, 9 плавательных средств. На помощь прибыли спасатели из Атырауской и Мангистауской областей.

Начальник Департамента по ЧС ЗКО Ернур Утегенов сообщил, что все еще сохраняется опасность выхода из своих русел нескольких рек по области. В зоне риска подтопления – свыше 5000 жилых домов.

Фото: Zakon.kz

Так, по реке Деркул (при опасном уровне 520 см здесь сейчас зафиксирован подъем воды до 516 см) находятся два населенных пункта – села Таскала и Бирлик Таскалинского района.

Есть вероятность затопления сел Белес, Поливное, Зеленое, Каражар, Переметное, Кайнар, Акжол, Жамбыл района Байтерек (сейчас на Деркуле здесь уровень воды 605 см при опасной мерке – 600-650 см).

По реке Чижа-2 (уровень воды сейчас 649 см, опасный – 780 см) в зоне риска подтопления находятся села Чижа-2, Амангельди, Атамекен Таскалинского района.

Высока вероятность выхода из берегов реки Оленты (уровень воды сейчас –500 см, опасный – 490-520 см). Вдоль русла этой реки расположено село Жымпиты.

Ернур Утегенов отметил, что по остальным рекам резких повышений уровня воды не наблюдается. На опасных участках рек организовано дежурство из числа сотрудников местных акиматов и ДЧС.

Как приходила вода

Первым от паводков пострадал Уральск, в микрорайонах которого еще 12 марта талые воды затопили подвалы 10 жилых многоэтажек. Поток снеговой воды пришел со Свистун-горы в новые микрорайоны Зачаганска – здесь из-за потопа в подвалах власти решились на отключение электричества и двое суток жители 8 многоэтажных домов сидели без света, пока не завершили откачку талых вод.

Фото: Zakon.kz

За 13 марта по ЗКО произошло подтопление 42 жилых домов в трех районах по области. В селе Акбулак Бурлинского района талые воды разрушили часть защитной дамбы и хлынули на улицы. А к вечеру в Бурлинском районе талые воды из степи разрушили защитные дамбы на водохранилищах близ города Аксая и поселке Кентубек. В пригороде Аксая затопило поселок Кызылтал, затопило дома жителей села Кентубек.

Фото: Zakon.kz

На своей странице в соцсети Facebook жительница поселка Кызылтал Лариса Максоткызы написала:

"Дом нашей соседки, одинокой пенсионерки Кубан-апа затопило, и она стала бездомной. Вчера приехали волонтеры из акимата. Посмотрели состояние дома и сказали, что отправят документы по этому дому в Астану. И комиссия решит, как помочь Кубан апа. До тех пор она должна жить на улице? Каждый год Кубан апа страдает от паводка. Мы не слышали единогласного мнения акима ЗКО по поводу этого паводка. Вообще в ЗКО есть аким?".

В областном ДЧС уверяют, что жертв и пострадавших среди населения нет. Из мест подтопления были эвакуированы 149 человек. Из них 21 человек были размещены в здании школы в селе Коржан, остальные 128 – у родственников.

Из мест подтопления также были спасены 282 голов сельскохозяйственных животных и 20 птиц, погибли во время паводка три овцы.

Автор: Светлана Макарова