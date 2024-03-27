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Режим ЧС объявили в Уральске из-за паводков

Режим ЧС объявили в Уральске из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 19:07 Фото: МО РК
Режим ЧС природного характера местного масштаба 27 марта объявили в Уральске, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате ЗКО, по последним данным, в областном центре подтопило 20 жилых домов, подвалы трех социальных объектов и пяти многоэтажек. За последнюю неделю в местные колл-центры поступило больше тысячи звонков. 

"Сейчас в регионе активно проводят противопаводковые работы. В них задействовали все коммунальные службы. Продолжается откачка воды. Чтобы не допустить аварий на канализационных сетях и затопления прилегающих зданий, коммунальщики снизили давление воды в дома", – рассказали в акимате. 

Также там отметили, что аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил подтопленные микрорайоны в поселке Зачаганск г. Уральск, водоканальную систему на Саратовском шоссе, а также улицы старого центра Уральска. 

"Глава региона лично осмотрел подтопленные опасные территории города и поручил провести соответствующие работы в усиленном режиме. В том числе Нариман Турегалиев поручил областному Департаменту по чрезвычайным ситуациям, акимату города и специалистам сферы коммунальных услуг своевременно осуществлять откачку талой и дождевой воды, укладку мешков с песком, а также очистку водоканалов и трубопроводов", – прокомментировали в областной администрации. 

Аким области также отметил, что противопаводковые работы находятся на строгом контроле. Специальный областной штаб по предупреждению паводков в настоящее время работает круглосуточно.

"26-27 марта 2024 года на территории области и в городе Уральск выпали обильные осадки в виде дождя, которые не прекращаются на текущий момент. Дождевые и талые воды угрожают затоплению жилых домов из-за того, что не успевают просачиваться в мерзлую землю. Кроме того, противопаводковые работы проводятся во всех районах ЗКО в усиленном режиме", – заключили в акимате.  

Ранее сообщалось, что вода затопила здание городского акимата: подтопленным оказался нулевой этаж. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отреагировал на произошедшее и объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.

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Диана Абдуллаева
Западно-Казахстанская область Уральск
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