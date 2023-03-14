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Аким Алматинской области представил Токаеву план развития региона до 2030 года

Аким Алматинской области представил Токаеву план развития региона до 2030 года Фото: akorda.kz
Глава государства принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, сообщает Zakon.kz.

Президенту было доложено о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра, передает Акорда.

Как сообщил Марат Султангазиев, в прошлом году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых – постоянные.

Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта Комплексного плана развития областного центра до 2030 года.

Аким также доложил о ходе весенне-полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.

Президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития города Қонаев, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.

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