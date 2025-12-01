Токаеву представили планы по развитию Алматинской агломерации

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Главе государства были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Султангазиев рассказал о том, что за последние три года валовый региональный продукт области вырос в 1,8 раза – с 3,4 трлн до 6 трлн тенге.

Краткосрочный экономический индикатор за январь-октябрь текущего года составил 109,7%.

В регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.

Также глава Алматинской области проинформировал, что за девять месяцев этого года экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов.

90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.

Султангазиев доложил, что Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве – на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции.

Количество товарных молочных ферм увеличено до 11 единиц.

Аким представил информацию о социальном развитии региона:

За 10 месяцев 2025 года в области было введено в эксплуатацию около 950 тыс. кв. м жилья.

Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.

Глава региона доложил о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков.

По его словам, число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Токаев поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.

