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В Шымкенте отмечают Көрісу күні

В Шымкенте отмечают Көрісу күні Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
Сегодня шымкентцы отмечают первый праздник Наурыза - Көрісу күні. Начавшийся утром на площади Астаны, он продолжился на территории некоторых достопримечательностей города, в этноауле Shymqala, сообщает Zakon.kz.

Люди, пережившие зиму, продолжили добрую традицию этого дня, приветствуя друг друга и желая здоровья.


В Шымкенте отмечают Көрісу күні

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


В этот день аким города Мурат Айтенов поздравил шымкентцев с праздником. В преддверии Великого Дня улуса он встретился с молодежью с целью продолжения преемственности поколений, поинтересовался благополучием пожилых людей в Центре активного долголетия.


В Шымкенте отмечают Көрісу күні

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


Артисты, одетые в национальные костюмы, пели песни и играли на домбрах. Это было созидательное общение представителей старшего поколения - аксакалов и бабушек - с молодежью на тему национальных ценностях.


В Шымкенте отмечают Көрісу күні

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


Напомним, в Центре активного долголетия ежедневно более 700 жителей получают 30 видов услуг. Центр оборудован в соответствии с требованиями времени, он стал площадкой для объединения пожилых людей.


В Шымкенте отмечают Көрісу күні

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент


Көрісу - это не только праздник воссоединения, когда люди приветствуют друг друга и желает всего наилучшего, но и знак почтения пожилых людей.

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