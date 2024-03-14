В СКО отметили "Көрісу күні"

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

В рамках празднования Наурыз мейрамы наша страна сегодня отмечает "Көрісу күні". Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в областной Ассамблее народа Казахстана встретился с аксакалами и представителями этнокультурных центров, поздравил их с праздником "Көрісу".

Глава региона выразил благодарность многонациональному народу региона за популяризацию национальных традиций, сохранение межэтнического согласия и укрепление единства в области. Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области "Всех земляков поздравляю с праздником Амал. Желаю каждой семье счастья, благополучия и достатка. Пусть в нашей стране всегда царит мир и согласие. С наступающим праздником Наурыз мейрамы!" – написал глава региона в соцсетях. Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области Читайте также Начальника отдела "Казахмыса" задержали за вымогательство

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