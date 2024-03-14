В СКО отметили "Көрісу күні"
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
В рамках празднования Наурыз мейрамы наша страна сегодня отмечает "Көрісу күні". Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в областной Ассамблее народа Казахстана встретился с аксакалами и представителями этнокультурных центров, поздравил их с праздником "Көрісу".
Глава региона выразил благодарность многонациональному народу региона за популяризацию национальных традиций, сохранение межэтнического согласия и укрепление единства в области.
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
"Всех земляков поздравляю с праздником Амал. Желаю каждой семье счастья, благополучия и достатка. Пусть в нашей стране всегда царит мир и согласие. С наступающим праздником Наурыз мейрамы!" – написал глава региона в соцсетях.
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
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