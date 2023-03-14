Цены на газ в Европе упали почти на десять процентов

Цена газа в Европе на биржевых торгах опускалась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с прошлой недели, сообщает Zakon.kz.

Общее снижение цены за день составляло 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в Лондоне.

Ближайшие – апрельские – фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF (Нидерланды) открыли торги у отметки 571 доллар за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 533 доллара, максимум – 589 долларов.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 548,6 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ устойчиво снижаются с конца прошлого года и 9 марта впервые более чем за полтора года — с 27 июля 2021 года — опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года — почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Сегодня, 14 марта также стало известно, что Еврокомиссия предложила реформировать рынок электроэнергии в Евросоюзе — нарастить долю возобновляемых источников и ускорить отказ от газа. Это подразумевает стимулирование долгосрочных контактов с производителями энергии из неископаемых источников.

Кроме того, 15 марта ЕК представит предложения об организации совместных закупок голубого топлива странами Европейского союза.

Ранее агентство Bloomberg указало на то, что из-за банкротства SVB мировые акции потеряли $465 миллиардов.