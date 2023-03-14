Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Цены на газ в Европе упали почти на десять процентов

Цены на газ в Европе упали почти на десять процентов Фото: pexels
Цена газа в Европе на биржевых торгах опускалась ниже $500 за 1 тыс. куб. м впервые с прошлой недели, сообщает Zakon.kz.

Общее снижение цены за день составляло 10%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в Лондоне.

Ближайшие – апрельские – фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF (Нидерланды) открыли торги у отметки 571 доллар за тысячу кубометров. Ценовой минимум в понедельник составил 533 доллара, максимум – 589 долларов.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 548,6 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ устойчиво снижаются с конца прошлого года и 9 марта впервые более чем за полтора года — с 27 июля 2021 года — опустились ниже 450 долларов за тысячу кубометров. Это почти вчетверо ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов, и более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года — почти 3900 долларов за тысячу кубометров.

Сегодня, 14 марта также стало известно, что Еврокомиссия предложила реформировать рынок электроэнергии в Евросоюзе — нарастить долю возобновляемых источников и ускорить отказ от газа. Это подразумевает стимулирование долгосрочных контактов с производителями энергии из неископаемых источников.

Кроме того, 15 марта ЕК представит предложения об организации совместных закупок голубого топлива странами Европейского союза.

Ранее агентство Bloomberg указало на то, что из-за банкротства SVB мировые акции потеряли $465 миллиардов.

Читайте также

Казахстан увеличил товарооборот со странами ЕАЭС на 19,1%

Динамика инфляции постепенно снижается — Нацбанк

Главное к утру: в мире – конец пандемии, а в Казахстане борьба с паводками

Константин Вноровский
Европейская комиссия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Токаев подписал указ о мерах по снижению закредитованности населения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления