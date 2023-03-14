Иностранцы планировали запустить в Казахстане 8 нарколабораторий

Полицейские пресекли деятельность транснациональной преступной группы, организовавшей производство и сбыт синтетических наркотиков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Масштабную спецоперацию провели сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД, передает пресс-служба ведомства.

В конце прошлого года оперативными работниками ведомства в Алматинской области проведена оперативная разработка, в ходе которой были выявлены и задержаны восемь иностранцев, организовавших производство синтетических наркотиков в трех подпольных лабораториях на территории региона.





В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейскими дополнительно были установлены два иностранца – основных организатора преступной группы, ответственные за финансирование и поставку прекурсоров (химических веществ для производства наркотиков), а также лабораторного оборудования из-за рубежа в Казахстан.

Один из организаторов, организовавший поставку, хранение и реализацию прекурсоров, на днях был задержан в городе Алматы. В ходе обыска арендованных им шести складов изъято восемь единиц специального лабораторного оборудования для цикла производства наркотиков, так называемые “реакторы”, и 13 тонн прекурсоров.

Таким образом, не допущено изготовление более двух тонн синтетических наркотиков (это 4 млн разовых доз) и создание восьми крупных нарколабораторий в стране. Также изъято более 30 единиц другого оборудования для изготовления синтетических наркотиков, в том числе вакуумные фильтры, терморегуляторы и насосы. Наложены аресты на три частных дома и три автомашины.

Расследование продолжается.