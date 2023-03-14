"Актобе" разгромил "Астану" в центральном матче 3-го тура Чемпионата КПЛ-2023 по футболу

Поражение чемпиону Казахстана "Астане" нанес серебряный призер прошлого сезона "Актобе". В центральном поединке третьего тура гости не оставили шансов действующему чемпиону страны – 4:1, сообщает Zakon.kz.

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Оба коллектива считаются главными фаворитами на завоевание "золота" нынешнего казахстанского первенства. Весомую заявку на победу гости продемонстрировали уже в первой половине встречи, забив два мяча в ворота столичной дружины.









Счет открыл нападающий "Актобе" Максим Самородов, для которого этот гол стал четвертым в новом сезоне.









Спустя время Андрия Филипович удвоил результат, и со счетом 2:0 команды ушли на перерыв.









В начале второго тайма тот же Андрия Филипович оформил дубль, доведя счет до 3:0. После этого наставник хозяев поля Григорий Бабаян выпустил на поле трио игроков сборной Казахстана в лице Аслана Дарабаева, Эльхана Астанова и Абата Айымбетова. За счет усиления атаки "Астана" смогла забить один гол, на 77-й минуте отличился капитан Абзал Бейсебеков.





Жирную точку в этом поединке на 91-й минуте поставил новичок "Актобе" Жумабек Абылайхан. Счет 4:1 не изменился до финального свистка арбитра Артема Кучина.

Из других матчей третьего тура необходимо отметить победы "Ордабасы", "Тобола" и "Кайрата". Клуб из Туркестанской области, как и "Актобе", одержал третью викторию в трех играх нового сезона. В третьем туре южане на своем поле были сильнее "Жетысу" – 2:0. Также три победы в начале чемпионата у костанайского "Тобола", который 14 марта на своей арене переиграл "Шахтер" из Караганды – 2:1.









Алматинский "Кайрат" на своем Центральном стадионе обыграл "Каспий" со счетом 3:1.











И только в одном противостоянии зафиксирована боевая ничья – 2:2, это встреча между "Кайсаром" и "Аксу". Еще две игры третьего тура пройдут 15 марта, где встретятся "Мактаарал" – "Атырау" и "Окжетпес" – "Кызылжар".