Водитель джипа умер за рулем в Алматы

Водитель скончался за рулем в Алматы. Скорую вызвал другой водитель, ставший участником невольного ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла в мкр."Рахат".

Автомобиль Hyundai Terracan двигался по улице Аскарова в южном направлении.

Водителю стало плохо, машину повело на полосу встречного движения.

Водитель Toyota Camry увидел несущийся на него джип, резко свернул вправо, но Hyundai все же процарапал бок его машине, после чего ударился о бордюр, выехал с дороги и уперся в дерево.

Водитель Toyota Camry вызвал скорую и сотрудников полиции.

Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя Hyundai Terracan.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz





Фото: Zakon.kz

Ранее стало известно о крупном ДТП с участием двух грузовиков на трассе Алматы – Бишкек.