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Боец ММА Джефф Монсон едет в Казахстан, чтобы сдать свой американский паспорт

Едет в Казахстан, чтобы сдать свой американский паспорт Фото: Instagram/jeff_monson_official
Боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, что вынужден поехать в Казахстан, чтобы завершить процедуру отказа от гражданства США, из-за проблем в работе посольства в Москве, сообщает Zakon.kz.

Об этом спортсмен заявил во вторник 14 марта, передает ТАСС.

"Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт. Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда". Джефф Монсон

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Ранее он заявил, что отказывается от американского гражданства из-за политики США.

Джеффу Монсону 52 года. В 2018 году он получил российский паспорт. Боец известен своими выступлениями в разных бойцовских промоушенах, включая UFC. В его активе 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Еще один бой признан несостоявшимся.

14 марта российская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что отцом ее ребенка является казахстанский теннисист.

Константин Вноровский
Россия Казахстан США
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