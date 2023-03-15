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Караганда попала в мировой рейтинг с самым грязным воздухом

iqair.com Фото: pixabay
Шахтерская столица Казахстана оказалась на 23-м месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом, сообщает Zakon.kz.

Исследования проводила швейцарская компания по контролю качества воздуха IQAir. 14 марта были опубликованы данные за 2022 год. В список 50 мировых городов с самым загрязненным воздухом вошла Караганда.


Караганда попала в мировой рейтинг с самым грязным воздухом

Фото: скиншот с сайта iqair.com


Индекс загрязнения воздуха в Караганде составил 77,8. Показатель в за последний год вырос на несколько пунктов: в 2021 он составлял 75,5. Показатели сравнимы с индийскими городами, уровень загрязнения воздуха в которых считается наивысшим.

IQAir измеряет качество воздуха, подсчитывая количество вредных частиц, PM2,5. ВОЗ рекомендует, чтобы концентрация этих частиц в воздухе не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр.

В 2022 году уровень загрязнения воздуха в Казахстане ухудшил свои показатели. Исследования показали, что показатели превысили допустимые мировые стандарты в три раза.

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