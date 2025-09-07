Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник
В понедельник, 8 сентября, в ряде городов Казахстана прогнозируется повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.
Об этом 7 сентября сообщает РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) ожидаются в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Атырау. Ночью аналогичная ситуация возможна в Караганде, Жезказгане, Балхаше и Темиртау.
НМУ возникают при сочетании факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или температурная инверсия, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.
А ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.
