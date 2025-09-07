#АЭС в Казахстане
События

Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 20:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В понедельник, 8 сентября, в ряде городов Казахстана прогнозируется повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября сообщает РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) ожидаются в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Атырау. Ночью аналогичная ситуация возможна в Караганде, Жезказгане, Балхаше и Темиртау.

НМУ возникают при сочетании факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или температурная инверсия, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.

А ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
