Сразу восемь городов Казахстана накроет грязный воздух в понедельник

В понедельник, 8 сентября, в ряде городов Казахстана прогнозируется повышенное загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября сообщает РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) ожидаются в Алматы, Уральске, Усть-Каменогорске и Атырау. Ночью аналогичная ситуация возможна в Караганде, Жезказгане, Балхаше и Темиртау.

НМУ возникают при сочетании факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман или температурная инверсия, которые препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха.

А ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

