"Манчестер Сити" разгромил "РБ Лейпциг"

Игра закончилась с разгромным счетом 7:0, сообщает Zakon.kz.

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В ходе игры ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов отличился норвежец из "Манчестера" Эрлинг Холанд. Он повторил достижение Лионеля Месси и Луиса Адриано, и забил сразу пять голов в ворота "Лейпцига".





Итогом встречи стала безоговорочная победа "горожан" над "быками" со счетом 7:0. Англичане проходят в четвертьфинал.

Ранее стало известно, что ФИФА изменила формат проведения Чемпионата мира по футболу.Теперь групповой этап турнира будет состоять из 72 матчей, где команды будут разбиты на 12 групп по четыре в каждой.