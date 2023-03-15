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100 млрд тенге в Тюркский инвестиционный фонд планирует вложить Казахстан

100 млрд тенге в Тюркский инвестиционный фонд планирует вложить Казахстан Фото: AdobeStock
Инвестиция будет способствовать внутрирегиональной торговле и расширению логистики, сообщает Zakon.kz.

Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Азербайджан договорились о создании Тюркского инвестиционного фонда. Казахстанское министерство национальной экономики вынесло решение о присоединении к организации на публичное обсуждение. Проект размещен на сайте открытых НПА.

Как сказано к пояснительной записке к документу, создание фонда будет способствовать внутрирегиональной торговле, финансированию малого и среднего бизнеса и расширению логистики.

"Создание организации будет способствовать оказанию содействия созданию и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержке проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, инфраструктуру, транспорт, сельское хозяйство, информационные и коммуникационные технологии, зеленую экономику, туризм". Премьер-министр Алихан Смаилов

Как сообщили в министерстве нацэкономики, для реализации проекта из бюджета необходимо выделить сто миллионов долларов, пишет ElDala.

В Казахстане изменится положение инвестиционного омбудсмена. Соответствующие изменения подготовили в министерстве иностранных дел страны.

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