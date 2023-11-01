Почти 19 млрд долларов вложила Франция в Казахстан

Объем французских инвестиций в экономику Казахстана составил около 18,7 млрд долларов. Об этом рассказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 1 ноября, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сейчас сотрудничество между Казахстаном и Францией в различных сферах выходит на новый уровень.





"Франция – очень важный и надежный партнер Казахстана в Европе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. За восемь месяцев текущего года объем двусторонней торговли увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 млрд долларов", – подчеркнул глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Франция инвестировала в Казахстан около 18,7 млрд долларов. Совместные проекты страны реализуют в сферах энергетики (в том числе атомной), горно-химической промышленности, машиностроения, производства стройматериалов. Сотрудничество развивается в аэрокосмической, фармацевтической и других отраслях. Кроме того, страны планируют реализовать ряд важных проектов, которые подробно обсудят на Казахско-французском бизнес-форуме.

Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал, какие совместные проекты в сфере энергетики обсудят в рамках визита Эмманюэля Макрона в Астану.