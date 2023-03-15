Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Домогательство в лифте: полиция завела уголовное дело

Домогательство в лифте: полиция завела уголовное дело Фото: Instagram/patriotkaragandy
В Караганде завели уголовное дело о "покушении на насильственные действия" после того, как местный житель домогался 14-летней девочки в лифте, сообщает Zakon.kz.

14 марта стало известно, что по факту приставания мужчины к подростку заведено уголовное дело по статье 121 уголовного кодекса. В департаменте полиции сообщили, что назначены экспертизы. Другую информацию в рамках уголовного дела не сообщают, пишет e-Караганда.

Напомним, что вопиющий случай произошел в Караганде в начале марта. Как рассказала 14-летняя девочка родителям, за ней в лифт зашел сосед. Он начал катать подростка по этажам, предлагая провести время вместе.

После обращения в полицию, суд арестовал 23-летнего жителя Караганды на трое суток по статье "Мелкое хулиганство".

Читайте также

Иностранцы планировали запустить в Казахстане 8 нарколабораторий

Токаев подписал закон об органах военной полиции

Кызылординка "выиграла" автомобиль и лишилась денег на карте

Мария Мельникова
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Стала известна дата начала священного месяца Рамадан
Стала известна дата начала священного месяца Рамадан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления