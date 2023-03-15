Домогательство в лифте: полиция завела уголовное дело

В Караганде завели уголовное дело о "покушении на насильственные действия" после того, как местный житель домогался 14-летней девочки в лифте, сообщает Zakon.kz.

14 марта стало известно, что по факту приставания мужчины к подростку заведено уголовное дело по статье 121 уголовного кодекса. В департаменте полиции сообщили, что назначены экспертизы. Другую информацию в рамках уголовного дела не сообщают, пишет e-Караганда.

Напомним, что вопиющий случай произошел в Караганде в начале марта. Как рассказала 14-летняя девочка родителям, за ней в лифт зашел сосед. Он начал катать подростка по этажам, предлагая провести время вместе.

После обращения в полицию, суд арестовал 23-летнего жителя Караганды на трое суток по статье "Мелкое хулиганство".