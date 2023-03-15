В Сочи от истощения скончался ребенок блогера-сыроеда

Грудной ребенок известного петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался от истощения в Краснодарском крае, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации с личной страницы практика, а не блогера (так подписывает посты Лютый), он позиционирует себя как автор методик оздоровления и пропагандирует питание исключительно сырыми овощами и фруктами.

По данным публикации "Известий", ребенок болел несколько дней. 8 марта его состояние резко ухудшилось (возникли проблемы с дыханием, появились судороги). Уже 14 марта родители повезли его в больницу, где врачи констатировали смерть младенца.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Видимых повреждений на теле младенца нет", – говорится в сообщении.

Также правоохранители установили, что Максим Лютый был ранее судим. Мать – безработная. Кроме того, ребенок родился в домашних условиях 11 февраля.

Родители не стали регистрировать новорожденного.

В отношении отца составлен административный протокол, мать отпустили домой под подписку о невыезде.

Изданию "Московский комсомолец" знакомые блогера рассказали, что о рождении ребенка никому не было известно.

"К докторам за все годы нашего знакомства никогда не обращался, да он и не болел совсем. Считал, что современная медицина не лечит, а лишь устраняет симптомы", – добавил один из приятелей.