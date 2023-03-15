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Норвежец Холанд за один матч установил ряд рекордов европейского футбола

Футбол Рекорд ЛЧ Фото: Instagram/erling.haaland
Главным героем этой недели в европейском футболе станет форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Норвежский футболист минувшей ночью забил пять мячей в ворота немецкого "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этими голами он переписал ряд рекордов, сообщает Zakon.kz.

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Норвежский форвард оформил первый "пента-трик" (пять мячей) на профессиональном уровне. Четыре года назад Эрлинг забил 9 голов в матче молодежного мирового первенства (U-20) между Норвегией и Гондурасом, когда матч закончился со счетом 12:0. Холанд отметился 39-ю голами в 36 играх за "МанСити" во всех турнирах за один сезон.


Эти пять голов позволили 22-летнему норвежцу обойти Мохамеда Салаха (8) и выйти на первое место в списке бомбардиров нынешней Лиги чемпионов. В его активе 10 мячей за 6 игр в текущем розыгрыше. К тому же Холанд забил 30 голов в ЛЧ за 25 игр, этого показателя он достиг быстрее всех в своем возрасте.

"Большой вечер футбола. Я доволен, пять голов, выиграли 7:0, потрясающе. Я так устал от празднования голов. Моя суперсила – забивать голы, старался отправить мяч в сетку. Дело в быстром мышлении и попытке отправить мяч туда, где нет вратаря. План на игру сыграл полностью, нам нужно делать это чаще".Эрлинг Холанд

И напоследок, Эрлинг Холанд превзошел достижение вековой давности Томми Джонсона, который забил 38 голов за "горожан" в сезоне-1928/29. Теперь норвежец является новым рекордсменом "МанСити" по количеству голов за один сезон. 

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