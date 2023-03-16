Рост акцизов на нагреваемый табак: какие прогнозы оказались верны

В прошлом году ВОЗ и депутаты заговорили о необходимости уравнять все табачные акцизы в Налоговом кодексе. Пересмотр налогов вызвал ожесточенные споры преимущественно из-за инициативы роста акциза на нагреваемый табак почти до уровня обыкновенных сигарет.

Табачные ассоциации апеллировали тем, что цены на стики взлетят до небес, и казахстанцы вернутся к более дешевой, традиционной продукции.

Как бы то ни было, с 1 января текущего года изменения в Налоговый кодекс были внесены. На нагреваемый табак определена ставка акциза на уровне 70% от сигарет, с изменением единицы измерения с килограмма на штуки.

По мнению приложившей руку к изменениям депутата Зарины Камасовой, время подтвердило правильность избранного государством курса.

"Ценники на стики на полках магазинов убедительно на это указывают. Скачка цен на нагреваемый табак, которым нас запугивали некоторые про-табачные ассоциации, не произошло. Цена сейчас сопоставима с сигаретной – что с точки зрения нашего Кодекса о здоровье и директив ВОЗ одно и то же. При этом бюджет страны уже получает дополнительный доход от этих вредных для здоровья продуктов. Это свидетельствует, с одной стороны, о жизнеспособности принятых акцизных подходов, с другой, о низком уровне прогнозов табачных лоббистов. Так что их высказывания надо ставить под сомнение", – уверена депутат.

Фото: предоставлено спикером

С ней солидарен другой соавтор данной поправки, депутат Арман Кожахметов:

"Мы не видим особого ажиотажа от производителей и продавцов нагревательного табака. Но, с другой стороны, со временем мы сможем наблюдать, что меньше школьников и студентов будет вовлекаться в курение. Поэтому я считаю, что решение было принято правильное".

Фото: предоставлено спикером

Экономист Марат Каирленов назвал причины противостояния крупных табачных компаний с властью "очевидными". По его словам, производители стиков насаждали идею своей ориентированности на заядлых курильщиков, не готовых отказаться от пагубной зависимости. Но дело обстояло иначе.

"Такие случаи возможны, но основной упор делается все-таки на привлечение молодежной аудитории, зачастую ранее не курившей. Так можно создать себе клиентов на десятки лет вперед. Соответственно, производители готовы устанавливать цены на уровне обычных сигарет, тем более что рентабельность их продукта очень высокая. Поэтому сильного повышения можно было не ожидать. Так и произошло – повышение розничных цен после повышения акцизов составило лишь порядка 4%, с 710 до 740 тенге, что даже дешевле отдельных марок обычных сигарет". Марат Каирленов

Он отмечает, что опасения о расцвете нелегального рынка не подтверждаются:

"Тут важно понимать: производители стиков работают в нашей стране не первый год, достаточно эффективно мониторят рынок на появление нелегальной продукции и могут "подсказать" правоохранительным органам о подобных моментах. Но, судя по информации из открытых источников, нелегального рынка в нашей стране не сложилось".

Вместе с тем эксперт предрекает поступление порядка 100 млн долларов в год дополнительных налогов в госбюджет.