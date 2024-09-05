Каким будет подоходный налог в РК: кому поднимут ставки, кому снизят при дифференцированном ИПН

Как изменятся ставки налогов в новом Налоговом кодексе, к рассмотрению проекта которого депутаты Мажилиса приступили 4 сентября 2024 года? Речь в данной статье о десятине, которую платят физические лица: индивидуальный подоходный налог. Zakon.kz сравнивал действующие и будущие ставки.

В начале вынуждены сделать две оговорки. Поскольку проект нового НК наверняка будут корректировать в рабочей группе, конечные конкретные цифры и даже сами принципы могут поменяться. А во-вторых, новый документ примут, что называется, не завтра. В своем послании народу от 02.09.2024 глава государства призвал депутатов к обстоятельному обсуждению проекта НК, который и поступил в Мажилис через два дня.

"Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового Кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне".

При этом, напомним, президент поручал разработать новый НК еще два послания назад – 01.09.2022. Соответственно, документ должны были подготовить в 2023 году. Но с кого сейчас спросишь?.. С тех пор поменялись и депутаты, и правительство (во всяком случае, руководство Минфина – разработчика НПА).

Ладно. Приступаем к сравнению налоговых ставок.

Единая ставка индивидуального подоходного налога

В действующем НК от 25.12.2017 установлена единая ставка ИПН – индивидуального подоходного налога, которые выплачивают физические лица. Цифра указана в пункте 1 статьи 320 НК:

"Доходы налогоплательщика облагаются налогом по ставке 10 процентов".

Правда, предусмотрены налоговые вычеты для бедных. Им посвящен, в частности, пункт 1-1 статьи 353 НК. Если доход плательщика ИПН меньше 25 МРП в месяц (92300 тенге в месяц, или 1 107 600 тенге за 2024 год), то сумма облагаемого дохода уменьшается на 90 процентов. То есть ИПН составит 1 процент.

Кроме того, существуют специальные налоговые режимы, которых на данный момент пять для субъектов малого бизнеса и два – для занятых в сельском хозяйстве. Они перечислены в статье 678 НК:

на основе патента;

на основе упрощенной декларации;

с использованием фиксированного вычета;

с использованием специального мобильного приложения;

специальный налоговый режим розничного налога;

для крестьянских или фермерских хозяйств;

для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов.

Ставки применяются разные: от 1 процента (на основе патента, пункт 2 статьи 686 НК) и 3 процентов (при упрощенной декларации, пункт 1 статьи 687) до 8 процентов в режиме розничного налога (пункт 4 статьи 696-3). Крестьяне и фермеры в своих сельхозрежимах могут уменьшить на 70 процентов уплачиваемые налоги: ИПН, социальный налог, на имущество и ТС (пункт 1 статьи 700).

Дифференцированный подоходный налог

Теперь – о том, как эту схему планируется поменять.

Самое главное – ставки не будут едиными для всех. Очевидно, это и имелось в виду, когда глава государства в послании сказал:

"Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога".

Ставкам ИПН посвящена статья 354 проекта нового НК. Перечисляем в возрастающем порядке, в каком размеры облагаются ИПН доходы физлиц:

доходы крестьянских или фермерских хозяйств – 3 процента;

доходы ИП от осуществления деятельности по производству и реализации товаров собственного производства, относящейся к обрабатывающей промышленности – 5 процентов;

доходы лица, занимающегося частной практикой – 9 процентов;

доходы остальных физических лиц – 10 процентов.

Однако эти самые физлица при наличии желания и соответствия определенным условиям могут, как и сейчас, выбрать не общеустановленный порядок налогообложения. Правда, теперь число таких специальных налоговых режимов сокращено до трех: для самозанятых, для малого бизнеса и для крестьянских или фермерских хозяйств (статья 702 проекта Кодекса).

СНР для самозанятых – нулевая ставка. То есть ИПН не платится вовсе, только социальные платежи в размере – подчеркиваем – 4 процентов. Этот режим могут выбрать физические лица (граждане РК и кандасы) при предельном доходе 340 МРП в месяц (в 2024 году это 1255280 тенге, но когда примут новый НК, наверняка будет больше). Есть еще несколько условий (статья 705 проекта Кодекса). Они не должны являться ИП и не вправе использовать труд работников (кроме крестьянских или фермерских хозяйств).

Там же приведен исчерпывающий список видов деятельности для этого СНР. Список отличается от того, который применяется сейчас (при СНР на основе патента), поэтому приведем все 32 разрешенных вида деятельности:

штукатурные работы;

столярные и плотницкие работы;

работы по покрытию полов и облицовке стен;

малярные и стекольные работы;

деятельность такси;

грузовые перевозки автомобильным транспортом;

управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе;

деятельность в области фотографии и видеосъемки;

переводческое (устное и письменное) дело;

сдача в имущественный наем (аренду) жилой недвижимости;

услуги образования в сфере культуры;

услуги в области прочего образования;

вспомогательные образовательные услуги;

деятельность в области искусства;

деятельность по уходу за детьми;

ремонт компьютеров и периферийного оборудования;

ремонт коммуникационного оборудования;

ремонт предметов личного потребления и бытовых товаров;

ремонт обуви;

парикмахерские услуги;

дизайнерские услуги;

маникюр и педикюр;

ветеринарные услуги;

услуги по обработке земельных участков;

услуги по ведению домашних хозяйств;

услуги носильщиков на рынках, вокзалах;

услуги по выпечке хлебобулочных и мучных кондитерских изделий не длительного хранения в домашних условиях;

курьерская доставка, за исключением услуг по доставке почтовых отправлений;

изготовление и ремонт музыкальных инструментов;

выпас домашних животных;

прочие электромонтажные работы;

монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха.

Впрочем, не удивимся, если отдельные пункты в дальнейшем будут меняться.

СНР для малого бизнеса могут выбрать ИП и юрлица — резиденты РК, ежемесячный доход которых не выше 135 000 МРП, но уже за год. То есть 11 250 МРП в месяц – 41 535 000 тенге на сегодня. Для этих ИПН – 4 процента плюс соцплатежи в размере 5 процентов (с 1 января 2025 года).

Ну и, соответственно, СНР для крестьянских или фермерских хозяйств могут выбрать крестьяне/фермеры. Ставка – 0,5 процента.

В целом, как видим, максимальная ставка ИПН: 10 процентов – не увеличится. А для лиц, занимающихся частной практикой – нотариусов, судисполнителей, адвокатов, медиаторов – даже на 1 процент уменьшится. Нулевая ставка для самозанятых – также мера, стимулирующая к предпринимательству.

Но есть, как говорится, нюансы. Сейчас ИП и юрлица, которые относятся к малому бизнесу, платят 1 процент ИПН, а будут – 4 процента. Кроме того, составят список видов деятельности, по которым не разрешено применение СНР. И тогда предпринимателям придется платить налоги на общих основаниях. Как послабление, если работают в обрабатывающей промышленности – 5 процентов.

Ну и, наверное, можно считать плюсом сокращение и упорядочивание многочисленных видов СНР. Это, видимо, также является ответом на требования главы государства к новому НК:

Крайне важно упростить Кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм".

Ранее Zakon.kz публиковал статью о перспективах введения в Казахстане прогрессивной шкалы ИПН, а также сравнивал величину ИПН в РК с другими странами.