В Казахстане откажутся от земельных комиссий

Депутаты Сената во втором чтении приняли поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Цель законопроекта – совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых госуслуг.

Согласно правительственному варианту законопроекта, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами:

путем прямого предоставления в электронном формате;

путем проведения торгов.

Но, ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.

"При этом, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала "электронного правительства" через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений государственных органов", – говорится в заключении Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената.

В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.



При этом для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.

Также в целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.

Штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Парламент 2 марта.

