В Казахстане откажутся от земельных комиссий
Цель законопроекта – совершенствование законодательства в сфере земельных отношений, регистрации прав на недвижимое имущество и градостроительства посредством цифровизации и перевода на электронный формат оказываемых госуслуг.
Согласно правительственному варианту законопроекта, предоставление земельных участков регламентировалось двумя способами:
- путем прямого предоставления в электронном формате;
- путем проведения торгов.
Но, ввиду отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения.
"При этом, предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала "электронного правительства" через публичную кадастровую карту, отображающую цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений государственных органов", – говорится в заключении Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената.
В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок на вышеуказанных территориях исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.
При этом для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством.
Также в целях обеспечения населения и бизнес-структур доступом к актуальной и достоверной информации о состоянии инфраструктуры предлагается обязать субъектов естественных монополий предоставлять информацию в единую систему государственного градостроительного кадастра.
Штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Парламент 2 марта.